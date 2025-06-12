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        BAİBÜ'de "Sanatın Işığında Öğretmenler" etkinliği yapıldı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Sanatın Işığında Öğretmenler" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:13
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        BAİBÜ'de "Sanatın Işığında Öğretmenler" etkinliği yapıldı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Sanatın Işığında Öğretmenler" etkinliği düzenlendi.

        Üniversitenin Bordo Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen program kapsamında 215 öğretmen sahne aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan halk oyunları, mehter ve ritim topluluklarının sahne aldığı gece, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

        Ekip, mehter takımından zeybek gösterisine, farklı yörelere ait halk oyunlarından bendir, davul ve darbuka performanslarına zengin ve renkli gösteriler sahneledi. Türkiye’nin dört bir yanından kültürel motifleri izleyiciyle buluşturan öğretmenler, sergiledikleri performanslarla alkış aldı.

        Programın finalinde Bolu Yöresi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, yaptığı konuşmada, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek, öğretmenlerin gerçekten büyük fedakarlık örneği sergilediğini belirtti.

        Öğretmenlerin gündüz sınıflarda öğrencileriyle derste olduğunu anlatan Öncü, "Akşamları ise bu program için provalara geldiler. Aralarında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimiz olduğu gibi, anneanne ve babaanne olan öğretmenlerimiz de vardı. Onlar toplumumuzun gerçek rol modelleridir. En büyük temennimiz, bu birikimlerini öğrencilerine aktararak kültürümüzü yaşatmalarıdır." ifadelerini kullandı.

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