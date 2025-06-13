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        Bolu'da tüp yüklü kamyona çarpan minibüsteki 16 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 01:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 01:53
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        Bolu'da tüp yüklü kamyona çarpan minibüsteki 16 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

        Ankara istikametine seyreden M.T. idaresindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü, Havullu Köyü mevkisinde S.B. yönetimindeki 06 AP 0358 plakalı piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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