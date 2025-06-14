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        Jandarmanın 186. kuruluş yılı yamaç paraşütünden Türk bayrağı açılarak kutlandı

        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:58
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        Jandarmanın 186. kuruluş yılı yamaç paraşütünden Türk bayrağı açılarak kutlandı
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        Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

        Bolu'da yamaç paraşütü yapan bir grup, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.

        Abant semalarında gerçekleştirilen uçuşta, yamaç paraşütünden Türk bayrağı açıldı.

        Kayıt altına alınan uçuş görüntüsü, jandarma marşı eşliğinde "Kanun Ordusu Jandarma 186 yaşında" mesajıyla paylaşıldı.

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