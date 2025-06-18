Bolu'da kara yolunun kenarında koşan ayı görüntülendi
Bolu'nun Göynük ilçesinde kara yolunun kenarında koşan ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde kara yolunun kenarında koşan ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu-Göynük kara yolunda seyreden bir sürücü, yolunun kenarında ayı olduğunu fark etti.
Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, ayının yol kenarında bir süre koşması yer alıyor.
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