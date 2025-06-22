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        Yeniçağa Gölü'nün iskeleleri yeniden yapılacak

        Yeniçağa Gölü kıyısındaki iskelelerin bakımı ve düzenlenmesi amacıyla Yeniçağa Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:18
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        Yeniçağa Gölü'nün iskeleleri yeniden yapılacak
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        Yeniçağa Gölü kıyısındaki iskelelerin bakımı ve düzenlenmesi amacıyla Yeniçağa Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği başlatıldı.

        Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, göl çevresindeki iskelelerin mevcut durumunu değerlendirmek ve doğal yapıya uygun iyileştirmeler yapmak üzere göl kıyısında bir araya geldi.

        Görüşmede, iskelelerin bölgenin doğal dokusunu koruyacak şekilde yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

        Projeyle, hem çevre koruma ilkelerine uygunluk sağlanması hem de gölü ziyaret eden vatandaşların güvenliğinin ve konforunun artırılması hedefleniyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Çağlar, "Yeniçağa Gölü sadece ilçemizin değil, tüm bölgenin doğal bir hazinesidir. Göl çevresini daha güzel ve düzenli hale getirmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

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