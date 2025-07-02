Bolu'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı

Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Karaçayır Atletizm Pisti'nde düzenlenen törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, spor okulları projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlediği belirtti.

Spor okullarının çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sporla, hareketle ve gelişimle geçirmesi için önemli fırsatlar sunduğunu anlatan Güler, amaçlarının sadece spor yaptırmak olmadığına işaret etti.

Güler, çocuklara sporun yanında takım ruhu, disiplinli çalışma, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da kazandırmanın arzusu içinde olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı.

Atletizm sporcularının 100 metre koşusunun ardından yaz okullarına katılan çocuklar atletizm, okçuluk, masa tenisi, hokey, hentbol, halk oyunları, futbol, cimnastik, voleybol, basketbol, karate gibi farklı branşlar için hazırlanan alanlarda spor yaptı.