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        Bolu'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Bolu'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:02
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        Bolu'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Bolu'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

        Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, rahatsızlanması üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tetkikler sonucu KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından hastaneden alınan Halıcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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