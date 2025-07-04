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        Boluspor Kulübü Başkanı Alan'dan Bolu Atatürk Stadı açıklaması:

        Boluspor Kulübü Başkanı Mahmut Alan, yeni sezonda iç saha maçlarını, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:18
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        Boluspor Kulübü Başkanı Alan'dan Bolu Atatürk Stadı açıklaması:
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        Boluspor Kulübü Başkanı Mahmut Alan, yeni sezonda iç saha maçlarını, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını duyurdu.

        Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boluspor taraftarlarının kendisine maçların nerede oynanacağı ve imza yetkisi konularında sorular sorduğunu belirtti.

        Sorulara cevap vermek için açıklama yapmak gereğini duyduğunu aktaran Alan, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Boluspor ağustosta maçlarını kendi sahasında oynayacak inşallah. İmza yetkim hala verilmedi ama sponsor, hoca ve futbolcu alımları için harekete geçtik. Bu sorunu hukuki destekle aşacağız." ifadelerini kullandı.

        Mahmut Alan, kongre tarihinden bu yana yönetim olarak yoğun şekilde çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Ligde transfer yasağı olan birçok kulüp var. Onlar da transfer yapamadı. Yine mali problemi olan birçok kulüp var. Onlar da sorun yaşıyor. Biz çok kısa sürede karar vererek Boluspor için bir şeyler yapmaya çalışırken, istirham ediyorum, aslı olmayan veya tahmini konuşmalarla zaman kaybetmeyelim."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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