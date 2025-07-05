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        Bolu'da hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı

        Bolu'da beyaz et fabrikasının kesimhanesindeki tanktan sızan hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:17
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        Bolu'da hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı
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        Bolu'da beyaz et fabrikasının kesimhanesindeki tanktan sızan hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı.

        Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir beyaz et fabrikasının kesimhane bölümündeki bazı işçilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde, işçilerin kesimhanedeki tanktan sızan hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi.

        3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Merkezi'ne kaldırıldı.

        Gazdan etkilendiği değerlendirilen 8 işçi de kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

        İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve AFAD ekiplerinin gazın tahliyesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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