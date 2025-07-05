Bolu'da hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve AFAD ekiplerinin gazın tahliyesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Gazdan etkilendiği değerlendirilen 8 işçi de kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir beyaz et fabrikasının kesimhane bölümündeki bazı işçilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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