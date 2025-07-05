Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Bolu'da balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bolu'da balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
H.Z. (4), Köroğlu Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin ikinci katındaki balkondan düştü.
Çocuğun düştüğünü fark eden çevredekiler ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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