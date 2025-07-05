Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun düştüğünü fark eden çevredekiler ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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