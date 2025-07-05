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        Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Bolu'da balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 21:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:34
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        Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Bolu'da balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        H.Z. (4), Köroğlu Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin ikinci katındaki balkondan düştü.

        Çocuğun düştüğünü fark eden çevredekiler ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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