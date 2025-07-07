Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma yapıyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişini hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar, 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, iddianamenin kabul kararının okunması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Demir, Grand Kartal Otel'de sorumluluğu ve yetkisinin olmadığını, maaşını ve ödemelerini Gazelle Otel'den aldığını, yangınla ilgili hiç kimsenin kendisini aramadığını ve bilgi vermediğini söyledi.

Tutuklu sanık Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayıp Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde halledilmesi gereken evrak olduğunu söylediğini aktaran Demir, "Evrak içeriğine vakıf değilim. Sanık (Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener'i aradım, hafta içinde konuyu gerekli arkadaşlara ileteceğini söylemişti. Yılbaşına doğru bana döndü ve 'İşleminiz tamamlandı.' dedi. Ne işlem olduğunu bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Olayın kaza olduğunu savunan sanığın avukatı da "olası kast" iddiasını kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tutuksuz yargılama talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi.

Demir, bir müşteki avukatının "Sanık Sedat Gülener, (önceki ifadelerinde) sizinle evrakın iptaline ilişkin konuştuğunu beyan etti. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bu evrakın zaman aşımına uğramaması için ricada bulundum. Başka bilgim yoktur. Kadir Özdemir'in hangi işlemleri yaptığı bilgisine sahip değilim. Sedat Gülener'den sadece işlerin hızlandırılması için destek istedim, başka isteğim olmamıştır. İstediğim yardım, sadece evrakın ilerleme süreciyle alakalı." cevabını verdi.