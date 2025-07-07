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        Bolu Baro Başkanı Barut'tan Kartalkaya'daki otel yangını davasına ilişkin açıklama

        Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:16
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        Bolu Baro Başkanı Barut'tan Kartalkaya'daki otel yangını davasına ilişkin açıklama
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        Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açıklama yaptı.

        Duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklama yapan Barut, sanıkların savunmalarının alınmaya başladığını söyledi.

        Türkiye Barolar Birliği, Bolu Barosu ile bazı il barolarının davaya katılma talebinde bulunduğunu aktaran Barut, "Alınan maddeler uyarınca yaşam hakkının ihlali, baroların görev alanına girmektedir. Baroların bu konuda mücadele etmesi görevleri dahilindedir. Buna rağmen mahkeme heyeti başkanı katılma taleplerini reddetti. Bu karara itirazlarımızı sunacağız." diye konuştu.

        Barut, duruşma salonunda müştekiler ile sanıkların birbirine oldukça yakın oturduğunu belirterek, özellikle yakınlarını kaybeden müştekilerin sanıklara yönelik tepkilerinin sürdüğünü kaydetti.

        Güvenlik güçleri ve görevliler tarafından alınan önlemlerle duruşmanın normal şekilde sürdürüldüğünü, adil yargılanma çerçevesinde duruşmanın sağlıklı ilerlediğini dile getiren Barut, "İddianame sonucunda sanıkların, kusurları oranında en yüksek cezaları almaları beklentimizdir. Sanık ifadelerinin ardından tahliye talepleri sunuldu. Tahliye talepleri, duruşmanın sonuna doğru değerlendirilecek. Tahliye kararları, yaklaşık 10 gün sürecek duruşmaların ardından verilecek ara kararla netleşecek." ifadelerini kullandı.

        Dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna değinen Barut, yangında birinci derecede etkili olduğu tespit edilen dört kurum bulunduğunu aktararak, "Belediye, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dört kurum arasında yer alıyor. Şu anda sanık sandalyesinde Bolu Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ile Belediye Başkan Yardımcısı var. Aynı zamanda İl Özel İdaresinden de sanıklar mevcut. Ancak bakanlıklara bağlı iki kurum için soruşturma izni verilmediği için şu anda bu kurumlar hakkında yargılama yapılmıyor." diye konuştu.

        Barut, bu kararların kaldırılmasının beklendiğini belirterek, "Soruşturma izni verilmemesi kararları kalktıktan sonra, kanaatimce bu dava ile birleştirilmeleri gerekecek. Böylece o kurumların yetkilileri de sanık olarak yargılanabilecek. Aksi halde bilirkişi raporunda eşit derecede sorumlu olduğu belirtilen dört kurumdan ikisinin yargılanıp, diğer ikisinin yargılanmaması adalet duygusuna zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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