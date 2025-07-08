Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangınında kaybettiği kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında otelde konaklayanları kurtarırken arkadaşıyla hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangınında kaybettiği kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında otelde konaklayanları kurtarırken arkadaşıyla hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor.

        Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangından arkadaşı tıp öğrencisi Yiğit Gençbay ile kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın ablası Hasarpa, kardeşi ve arkadaşının haklarını savunmak için Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya katılıyor.

        Hasarpa, AA muhabirine, ilk oturumun oldukça gergin geçtiğini, duygusal bir yük ve gerginliğini taşıdıklarını, hukuki süreçleri incelemeye çalıştıklarını, davanın makul sürede bitmesini istediklerini söyledi.

        - "Sanıklar arasındaki gülüşmeler bizi gerçekten zedeliyor"

        Bugünkü duruşmada ailenin dinlenilmesini beklediklerini belirten Hasarpa, "Ailenin damadı ve bütün yönetimden sorumlu Emir Aras, duruşma boyunca uyudu. Ailenin yüzüne bakarak uyudu, başka şekillerde uyudu. Ayrıca diğer sanıklar arasında gülüşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu bizi gerçekten derinden zedeliyor. Çünkü bizim gülecek bir şeyimiz yok." diye konuştu.

        Hasarpa, sanıkların savunmalarında 5 aydır ailelerini göremediklerini beyan ettiklerini aktararak, "Ben on yaş küçük kardeşimi kaybettim. Ben bir daha kardeşimi hiç göremeyeceğim." dedi.

        Yangın gecesini anlatan Nihan Ece Mercan Hasarpa, şöyle devam etti:

        "Alp ve Yiğit görgü tanıklarının beyanına göre, birlikte insanları kurtarmışlar. En son insanı kurtardıktan sonra kurtardıkları kişiyi kontrol ediyorlar ve nabzının attığını görüyor. Kurtarılan kişiyi diğer insanlar çadırlara götürürken, kardeşim ve arkadaşı otelden gelen ses ve çığlıklara dayamayıp tekrar içeri girmişler. Biz kendilerinden kalanlara en son otelin 10'uncu katında ulaşabildik."

        - Arkadaşıyla hayatını kaybetmişti

        Özel şirkette makine mühendisi olarak çalışan Alp Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitmişti.

        Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangınla uyanmıştı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalanları kurtarmak için yeniden otele girmişti.

        Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, insanlara yardım edebilmek için çabaladıkları esnada alevlerin arasında kalarak birlikte can vermişti.

        Yiğit Gençbay ile Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu

        Benzer Haberler

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma y...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma y...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...