Kartalkaya'daki otel yangınında kaybettiği kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında otelde konaklayanları kurtarırken arkadaşıyla hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangından arkadaşı tıp öğrencisi Yiğit Gençbay ile kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın ablası Hasarpa, kardeşi ve arkadaşının haklarını savunmak için Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya katılıyor.

Hasarpa, AA muhabirine, ilk oturumun oldukça gergin geçtiğini, duygusal bir yük ve gerginliğini taşıdıklarını, hukuki süreçleri incelemeye çalıştıklarını, davanın makul sürede bitmesini istediklerini söyledi.

- "Sanıklar arasındaki gülüşmeler bizi gerçekten zedeliyor"

Bugünkü duruşmada ailenin dinlenilmesini beklediklerini belirten Hasarpa, "Ailenin damadı ve bütün yönetimden sorumlu Emir Aras, duruşma boyunca uyudu. Ailenin yüzüne bakarak uyudu, başka şekillerde uyudu. Ayrıca diğer sanıklar arasında gülüşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu bizi gerçekten derinden zedeliyor. Çünkü bizim gülecek bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Hasarpa, sanıkların savunmalarında 5 aydır ailelerini göremediklerini beyan ettiklerini aktararak, "Ben on yaş küçük kardeşimi kaybettim. Ben bir daha kardeşimi hiç göremeyeceğim." dedi. Yangın gecesini anlatan Nihan Ece Mercan Hasarpa, şöyle devam etti: "Alp ve Yiğit görgü tanıklarının beyanına göre, birlikte insanları kurtarmışlar. En son insanı kurtardıktan sonra kurtardıkları kişiyi kontrol ediyorlar ve nabzının attığını görüyor. Kurtarılan kişiyi diğer insanlar çadırlara götürürken, kardeşim ve arkadaşı otelden gelen ses ve çığlıklara dayamayıp tekrar içeri girmişler. Biz kendilerinden kalanlara en son otelin 10'uncu katında ulaşabildik." - Arkadaşıyla hayatını kaybetmişti Özel şirkette makine mühendisi olarak çalışan Alp Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitmişti. Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangınla uyanmıştı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalanları kurtarmak için yeniden otele girmişti.