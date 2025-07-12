Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, altıncı gününde müşteki beyanlarıyla devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, yangında oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Sena, torunları Yusuf Sinaneddin, Muhammet Selim ve Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybeden avukat Yüksel Gültekin'e söz verildi.

Gültekin, yangında vefat eden 78 kişinin şehit olduğuna inandığını söyledi.

Çocukları, torunları ve gelininden bahseden Gültekin, "Evladım Bilal'in tırnağı eder misiniz, katil şebekesi? Bu suçtan kurtulmak isteyen katiller, torunum 2,5 yaşındaydı. Vicdansız katil." dedi.

"Ne kadar bağırsak, çağırsak, bu vicdansız katiller müebbet alsa, yüreğimiz soğumaz." diyen Gültekin, "Her sabah akşam mezarını ziyaret ediyorum, ömür boyu da uyumayacağız. Buradan hafif ceza alarak kurtulsanız nasıl uyuyacaksınız?" ifadesini kullandı.

Gültekin, 35 yıllık avukat olduğunu aktararak, adaletin tecelli edeceğine inancını kaybetmediğini, meselenin açığa çıktığına inandığını kaydetti. Otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tutuklu sanık Sırrı Köstereli'ye yönelik konuşan Gültekin, şunları kaydetti: "Bu paranın, gücün gerçek sahibinin Emine Hanım (şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül) olduğunu herkes biliyor. Normal hayatınıza devam edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Sırrı, sen orman mühendisiydin, kimler seni tasavvur etti? Hangi menfaatlerle buna göz yumdunuz? Belediyenin elemanları, çocuk mu kandırıyorsunuz, yüksek bir yerden talimat olmadan (raporu) geri alacak güçte misiniz? İnanıyorum bu işin arkasındakiler de çıkacak." Siyasilere seslenen Gültekin, "Daha ne zamana kadar susacaksınız? Ölüm var. Gel 10 dakika duruşmayı seyret, sonra git. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gün, kimse yok. Neredesiniz siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri? Ben bu 8 canı, bu arkadaşlar da 70 canı unutursa namerttir. Hepinizin yakasından tutmazsak, hesabını sormazsam cümle alem yüzüme tükürsün." ifadelerini kullandı.

Gültekin, "Bir korku filmiyle ve cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız." diyerek, "İrfan'a (itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar) seslenmek istiyorum, çok gençsin, sana yazık oluyor. Olayı aydınlat, bu olayı aydınlatmadan kurtulamazsın." dedi. Sanıklara karşı "Sizin haram, kirli paranıza ihtiyacımız yok." diyen Gültekin, şöyle devam etti: "Susan arkadaşlara son kez söylüyorum, rüyalarınıza girer. Konuşma hadisemizin bittiğini düşünüyorum. Söz yüce yargıda, adalete güveniyorum. Dışardaki şebekenin de buraya gelmesi için gayret ediyoruz. Bu davanın siyasallaşmasını istemiyorum, siyasi dava değil. Olayda sorumlu olanların buraya getirilmesini istiyorum. Her sene gelen, yiyen içen muhtemel çantalarını parayla dolduran hiçbir şekilde denetim yapmayan, çay kahve içen insan aklıyla alay eden kamu görevlilerin yargılanacağına inancım tamdır." Gültekin, hayatını kaybeden yakınlarının isimlerinin, kuracakları vakıfla sonsuza dek yaşamasını sağlayacaklarını dile getirerek, "Bu karar yalnızca 78 canın gittiği, merhametsizlerin yargılandığı karar değildir. Ülkeye örnek olacak karardır. Katil sürüsü mutlaka cezasını bulacaktır. Şikayetçiyiz, davaya katılmak ve bu katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

- "En azından yangın olduğunda kapıları çalsalarmış" Kızı Burcu, damadı Kıvanç ile torunları 12 yaşındaki Pelin ve 4 yaşındaki Kerem Güngör'ü kaybeden Ayla ve Şaban Filiz'in beyanları da alındı. Çocuklarının yapacaklarının olduğunu belirten Ayla Filiz, "Ama bu caniler yüzünden hepsi gitti. Kızım aile şirketimizin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Çok saygın biriydi. Otel sahiplerinin ihmalleri, para hırsı çocuklarımızı, 78 canı bizlerden kopardı. Tamam, otellerinde hiçbir şey yokmuş ama en azından yangın olduğunda kapıları çalsalarmış. Kapıları çalıp bağırsalar, arabanın kornalarını çalsalar çocuklarımız 10 dakikada oteli boşaltırmış." ifadelerini kullandı. Filiz, "İçlerinde bir vicdanlı yok mu?" diye sorarak, "Yazık oldu çocuklarımıza. Pisi pisine hayatlarını kaybettiler. Vicdansızlar, çocuklarımın yaşama haklarını ellerinden aldılar. Yaşayan ölüyüz, onlar bizim her şeyimizdi." dedi. Otel sahipleri, yöneticileri, Kültür ve Turizm, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları personelinden kim sorumluysa şikayetçi olduğunu belirten Filiz, sanıkların cezalandırılmalarını kaydetti.