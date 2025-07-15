Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankeri, traktör ve iş makineleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bayramlı Delice mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede etkisini artırdı.

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