Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında bazı ev ve samanlıkların yanı sıra bir traktör yandı.
Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yangında bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi.
Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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