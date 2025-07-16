Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması dokuzuncu gününde devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tanıkların beyanları dinleniyor.

- "Acil durum eylem planındaki imza bana ait değil"

Kat şefi İdris Erol, saat 03.28'de "Yaşar" isimli personelin kendilerini uyandırdığını, duman nedeniyle 3'üncü kattan 4'üncü kata çıkamadığını söyledi.

"İrfan Acar, 4'üncü ve 5'inci katta kapıların eksikleri olduğunu, ocaklarda davlumbazlar üzerinde söndürme sistemi olması gerektiğini söyledi. (Muhasebe personeli tutuklu sanık) Cemal Özer bu eksikleri temize çekmek için muhasebeye çıktı. Resepsiyonda (Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık) Ahmet Demir, eksikleri Emir Bey'e (şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras) gönderdi. Bu eksikler Emir Bey ya da Halit Bey'in (otelin sahibi tutuklu sanık) talimatıyla giderilebilirdi. (Otel müdürü tutuklu sanık) Zeki Yılmaz ya da (muhasebe müdürü tutuklu sanık) Kadir Özdemir'in talimatıyla giderilemezdi. Bu eksikleri giderildi mi? Bilmiyorum. Başka denetim de geldi, 12'nci kattan 1'inci kata kadar gezdiler. Onlara Emir Bey ve Zeki Bey refakat ediyordu."

Merdivenle otelin 6'ncı katında bir odaya girerek "Kimse var mı?" diye sorduğunu ancak cevap alamadığı için çıktığını ifade eden Erol, daha sonra misafirlere otelden çıkmaları için yardımcı olduğunu kaydetti.

"Kayak odasına indik. Kayak odasının otomatik kapısı kilitliydi. Kapıyı zorlayarak ayırdık ve dışarı çıktık. Sanırım o sırada mutfakta patlama oldu çünkü üzerimize tahta parçaları düştü. Dışarı çıkınca yangının büyüklüğünü gördük. 4'üncü kat tamamen yanıyordu, şaşırdık. Kapıdan çıkınca Yiğithan (resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin) aradı, 'Oradan çıkın otel yanıyor.' dedi. Daha sonra ön tarafa çıktık, kendisi Zeki Yılmaz'ı, itfaiyeyi aramış. Ön tarafa yöneldik, orada insanlar camlardan aşağıya inmeye çalışıyordu. Biz de yardımcı olmak için yatak falan taşıdık. Ben kimseyi aramadım. Resepsiyonda yangın alarm ikaz sitemi görmedim. Yangın alarmı çaldığını duymadım, butonu da görmedim. Personelin bulunduğu 1'inci, 2'nci ve 3'üncü katta sigara içilirdi, yangın dedektörü çalışmazdı. White Fox çalışıyordu hatta sistemde arıza olunca bize gelirler, biz adisyon girerdik. Keşke elimizden bir şey gelseydi bu hayatlar kaybolmasaydı ama yapamadık, içeriye giremedik."

Mahkeme başkanının "Acil durum eylem planındaki kurtarma ekibinde ismin var, bu imza sana mı ait?" sorusu üzerine Erol, imzanın kendisine ait olmadığını savundu.

Duruşma, tanık ve taraf avukatlarının beyanlarıyla sürüyor.

- Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.