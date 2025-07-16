Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar beyanda bulunuyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinleniliyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmada, otelin statik hesap projesini yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler'e söz verildi.

Grand Kartal Otel'in 1997 yılında statik hesaplarını ve projesini hazırladıklarını belirten İnceler, "İnşaat bitimine kadar denetimleri yaptık. Daha sonra binaya yapı kullanma izin belgesi alındı ve bizim sorumluluğumuz bitti. Sonrasında yapıda tadilat yapılıp yapılmadığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Önceki ifadesinde "Yapıda tadilatla değişiklik yapılmış" beyanının sorulması üzerine İnceler, "O ifade sehven yazılmış olabilir, bilmiyorum." dedi.

- "Emir Aras'ı saat 03.35-03.40 sıralarında gördüm"

Danışma saha görevlisi Mehmet Kuran da saat 03.15'te uyandığında bağırma sesi duyarak resepsiyona indiğini ve yoğun dumanı gördüğünü aktararak, resepsiyondaki personele 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını söylediğini belirtti.

Dışarıya çıkıp "Yangın var." diye bağırmaya başladığını dile getiren Kuran, "Bu sırada gelen araçtan maske aldım, içeri girmek istedim ama olmadı. 'Yangın var.' diye bağırarak insanlara duyurmaya çalıştım. Teleski görevlisi Mehmet Bey'den uzun merdiven istedik. Onlar geldikten sonra odalardan insanları sundurmanın üzerine indirdik. (Otel müdürü tutuklu sanık) Zeki Yılmaz'ın resepsiyondan çıkışını gördüm. (Şirketin genel müdürü tutuklu sanık) Emir Aras'ı saat 03.35-03.40 sıralarında gördüm." diye konuştu.

Kuran, müşteki avukatının, "Yangında aracın anahtarını getirmesini neden istediniz?" sorusuna ilişkin, "Oğlumu arkadaşımdan arattırdım. Oğlum bana saat 06.30 sıralarında kıyafetleri ve aracın yedek anahtarını getirdi. Aracımın anahtarı odada yanmıştı. Araçlara yangın sıçrarsa yanar, diğer araçlar da çıkarılamaz diyerek kıyafetlerin yanında anahtarı da istedim ve çektim." ifadelerini kullandı.

- "White Fox'a müşteri alınıyordu"