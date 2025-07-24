Boluspor, Barış Alıcı'yı renklerine bağladı

2021‑2023 yıllarında Gençlerbirliği forması giyen Barış Alıcı, 2023‑2024 sezonunda Samsunspor'a transfer oldu ve aynı sezon Kocaelispor'a kiralandı.

Kariyerinde birçok takımda forma giyen deneyimli oyuncu, 2019 yılında sırasıyla Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'a, 2020‑2021 sezonunda ise Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.