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        Bolu'da ayıya çarpan minibüste hasar oluştu

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ayıya çarpan minibüste hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:02
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        Bolu'da ayıya çarpan minibüste hasar oluştu
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ayıya çarpan minibüste hasar oluştu.

        Yeniçağa-Mengen kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, aniden yola çıkan ayıya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ayı olay yerinde öldü, minibüste hasar oluştu.

        Kaza sonrası kaza yerine gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

        Ayı, karayolu ekiplerince yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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