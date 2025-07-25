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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:08
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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde anız yangını çıktı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında iki tarım ekipmanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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