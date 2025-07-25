Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde anız yangını çıktı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında iki tarım ekipmanı zarar gördü.
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