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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:27
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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