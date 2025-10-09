Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Öncü, kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi:

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Bu sene 24 okulumuzla ilgili güçlendirme ve yık-yap önerisinde bulunduk. Bunlardan 17'si bu hafta itibarıyla Pamukkale Üniversitesinden hocalarımız tarafından inceleniyor." dedi.

        Giriş: 09.10.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:36
        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Öncü, kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi:
        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Bu sene 24 okulumuzla ilgili güçlendirme ve yık-yap önerisinde bulunduk. Bunlardan 17'si bu hafta itibarıyla Pamukkale Üniversitesinden hocalarımız tarafından inceleniyor." dedi.

        Öncü, düzenlediği basın toplantısında kent genelinde okullarda yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni eğitim öğretim yılına dair hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

        Deprem bölgesinde bulunan Bolu'daki okullarda deprem ve yangın güvenliğinin iyi seviyede olduğunu belirten Öncü, şöyle devam etti:

        "İş sağlığı, güvenliği konusunda güçlü bir iliz. Düzenli olarak okullarımızda iş sağlığı, güvenliği boyutuyla denetim yapılmaktadır. Kantinden tutun yangın tertibatına, yangın merdivenlerine kadar her türlü denetimden geçmektedir. Pandemiden bu yana ilimiz, okul güçlendirme ve yık-yap konusunda çok yol almış. Çok sayıda okulumuz güçlendirilmiş, yık-yap gerçekleştirilmiş ve halen de devam ediyor. Bu sene 24 okulumuzla ilgili güçlendirme ve yık-yap önerisinde bulunduk. Bunların 17'si bu hafta itibarıyla Pamukkale Üniversitesinden hocalarımız tarafından inceleniyor. Bu hafta da karot örneklerini aldılar. İlk izlenimimiz okullarımızın çok vahim durumda olmadığı, genel itibarıyla yapılan incelemede küçük güçlendirmelerle okullarımızın kısa zamanda eğitim öğretime hazır hale gelebileceği."

        Öncü, Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımladığını hatırlatarak, "Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusunda daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili genelge yayımladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerde bulunduk." diye konuştu.

        "Gençlik Üniversitesi" projesinden bahseden Fatih Öncü, bu kapsamda lise öğrencilerini üniversiteye götürerek okumak istedikleri bölümler hakkında bilgilendirdiklerini anlattı.

        Öncü, kentte eğitim öğretime devam eden turizm ve otelcilik liseleriyle ilgili de önemli projeye imza attıkları bilgisini paylaşarak, "Buradan mezun olan çocuklarımız herhangi bir istihdam sıkıntısı yaşamıyor. Gerek ilimizdeki otellerde gerek il dışındaki otellerde çok rahat iş buluyorlar ve istihdam oluyorlar. Ancak meslek lisesi konusuyla ilgili olunca velilerin kafasındaki algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Buna yönelik Bulgaristan'daki Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi ile protokol yaptık. Avrupa'daki tek gastronomi üniversitesi ve bu alanda otoritedir. Dedik ki, 'Mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında öğrenim görmek, staj yapmak isterlerse bunu siz sağlayın.' Bunu sağlayacaklar ve istihdam garantisi sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

