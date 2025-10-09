Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Öncü, kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi:

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Bu sene 24 okulumuzla ilgili güçlendirme ve yık-yap önerisinde bulunduk. Bunlardan 17'si bu hafta itibarıyla Pamukkale Üniversitesinden hocalarımız tarafından inceleniyor." dedi.

Öncü, düzenlediği basın toplantısında kent genelinde okullarda yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni eğitim öğretim yılına dair hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Deprem bölgesinde bulunan Bolu'daki okullarda deprem ve yangın güvenliğinin iyi seviyede olduğunu belirten Öncü, şöyle devam etti:

"İş sağlığı, güvenliği konusunda güçlü bir iliz. Düzenli olarak okullarımızda iş sağlığı, güvenliği boyutuyla denetim yapılmaktadır. Kantinden tutun yangın tertibatına, yangın merdivenlerine kadar her türlü denetimden geçmektedir. Pandemiden bu yana ilimiz, okul güçlendirme ve yık-yap konusunda çok yol almış. Çok sayıda okulumuz güçlendirilmiş, yık-yap gerçekleştirilmiş ve halen de devam ediyor. Bu sene 24 okulumuzla ilgili güçlendirme ve yık-yap önerisinde bulunduk. Bunların 17'si bu hafta itibarıyla Pamukkale Üniversitesinden hocalarımız tarafından inceleniyor. Bu hafta da karot örneklerini aldılar. İlk izlenimimiz okullarımızın çok vahim durumda olmadığı, genel itibarıyla yapılan incelemede küçük güçlendirmelerle okullarımızın kısa zamanda eğitim öğretime hazır hale gelebileceği."