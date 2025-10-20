Habertürk
Habertürk
        Bolu'da izinsiz kazı yapan 4 zanlı yakalandı

        Bolu'da izinsiz kazı yapan 4 zanlı yakalandı

        Bolu'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:20
        Bolu'da izinsiz kazı yapan 4 zanlı yakalandı
        Bolu'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaparken yakaladı.

        Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 13 pil, 5 murç, 3 kürek, 1'er demir levye, çekiç, kazma, kontrol kalemi, merdiven, ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

