        Bolu Haberleri

        Bolu'da köye inen tilkinin kedilerle oyunu kamerada

        Bolu'nun Göynük ilçesinde köye inen bir tilkinin evin önündeki kedilerle oyun oynaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:05
        Bolu'da köye inen tilkinin kedilerle oyunu kamerada
        Bolu'nun Göynük ilçesinde köye inen bir tilkinin evin önündeki kedilerle oyun oynaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Dağşeyhler köyünde yaşayan Mehmet Çalışkan, evinin bahçesine giren bir tilkinin kedilerle oynadığını gördü.

        Çalışkan, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, tilkinin kedilere yaklaşması, kedilerin ise korkmak yerine ona karşılık vermesi görülüyor.

        Kayıtlarda, kendisine verilen ekmeği yemek yerine kedilerle oynamaya devam eden tilkinin bir süre sonra evin bahçesinden çıkarak arazide kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

