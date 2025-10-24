Bolu'da köye inen tilkinin kedilerle oyunu kamerada

Bolu'nun Göynük ilçesinde köye inen bir tilkinin evin önündeki kedilerle oyun oynaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dağşeyhler köyünde yaşayan Mehmet Çalışkan, evinin bahçesine giren bir tilkinin kedilerle oynadığını gördü.

Çalışkan, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, tilkinin kedilere yaklaşması, kedilerin ise korkmak yerine ona karşılık vermesi görülüyor.

Kayıtlarda, kendisine verilen ekmeği yemek yerine kedilerle oynamaya devam eden tilkinin bir süre sonra evin bahçesinden çıkarak arazide kaybolması yer alıyor.