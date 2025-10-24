Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da hakkında 5 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:41
        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'yi takibe aldı.

        Firari T.T, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve fiziki takibiyle saklandığı yerde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

