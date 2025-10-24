Bolu'da firari hükümlü yakalandı
Bolu'da hakkında 5 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'yi takibe aldı.
Firari T.T, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve fiziki takibiyle saklandığı yerde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
