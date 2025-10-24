Bolu'da dedesinin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen torun tutuklandı
Bolu'da köye giden dedesinin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen torun tutuklandı.
Yaz döneminde yaşadığı köyünden Aşağısoku Mahallesi'ndeki evine gelen M.P, eşyalarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede hırsızlığı M.P'nin torunu K.O'nun gerçekleştirdiğini belirledi.
Evde bulunan tüm eşyaların yanı sıra kombi, kapı ve çatal kaşık gibi en küçük eşyaları da çaldığı tespit edilen K.O.( 22) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen K.O, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
