Anadolu Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

Kazada yaralanan sürücü Z.O. ve otomobildeki Y.O'nun ise tedavisi devam ediyor.

Otoyolda dün akşam saatlerinde İstanbul yönüne seyreden Z.O. yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobilin, Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4. viyadük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptığı kazada yaralanan Lütfiye Ortahüner, tedavi altına alındığı Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.