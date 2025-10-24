Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Otoyolda dün akşam saatlerinde İstanbul yönüne seyreden Z.O. yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobilin, Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4. viyadük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptığı kazada yaralanan Lütfiye Ortahüner, tedavi altına alındığı Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan sürücü Z.O. ve otomobildeki Y.O'nun ise tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır, 3 kişi ya...
        Anadolu Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır, 3 kişi ya...
        Dedesinin evinde kapı ve pencereye kadar her şeyi çalan torun tutuklandı
        Dedesinin evinde kapı ve pencereye kadar her şeyi çalan torun tutuklandı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da dedesinin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen torun tutuklandı
        Bolu'da dedesinin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen torun tutuklandı
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı