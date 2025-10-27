Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Bolu'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Giriş: 27.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:52
        Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Bolu'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Bu arada, yangının çıktığı dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

