Bolu'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı teslim oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Taşkesti beldesi Karamurat köyünde yaşayan Engin B. (35), tartıştığı eşi Hilal B'ye (28) av tüfeğiyle ateş etti.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Hilal B’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan Engin B. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Kadının cenazesi incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, Engin B’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alındı.