Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı teslim oldu

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren şüpheli jandarmaya teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı teslim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren şüpheli jandarmaya teslim oldu.

        Taşkesti beldesi Karamurat köyünde yaşayan Engin B. (35), tartıştığı eşi Hilal B'ye (28) av tüfeğiyle ateş etti.

        Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Hilal B’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinden kaçan Engin B. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

        Kadının cenazesi incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Bu arada, Engin B’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada 3'üncü duruşma...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada 3'üncü duruşma...
        Eşini öldürdü, sosyal medyadan paylaşım yapıp jandarmaya teslim oldu
        Eşini öldürdü, sosyal medyadan paylaşım yapıp jandarmaya teslim oldu
        Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        Apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi