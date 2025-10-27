Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Doğan, davaya ilişkin konuştu:

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, "Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Doğan, davaya ilişkin konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, "Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." dedi.

        Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Doğan, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasına verilen arada gazetecilere, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alındığını söyledi.

        "Sanıkların hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıkta" olduğunu savunan Doğan, "İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye ve adalete inanıyoruz." diye konuştu.

        Doğan, sanıklara "olası kast" suçundan ceza verileceğine inandıklarını çünkü kamuoyu vicdanının ancak böyle bir sonuçla rahatlayacağını vurguladı.

        Ailelerin içinin rahatlaması için sanıklara ağır cezaların verilmesini beklediklerini belirten Doğan, "İlk duruşmaya geldiğimizde delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik ama gördükçe, 'Orada ne işi var?' dediğimiz insanın bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada 3'üncü duruşma...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada 3'üncü duruşma...
        Bolu'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı teslim oldu
        Bolu'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı teslim oldu
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada 3'üncü duruşma...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada 3'üncü duruşma...
        Eşini öldürdü, sosyal medyadan paylaşım yapıp jandarmaya teslim oldu
        Eşini öldürdü, sosyal medyadan paylaşım yapıp jandarmaya teslim oldu
        Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...
        78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşm...