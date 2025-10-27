Kartalkaya'daki otel yangını davasında taraflar esas hakkındaki beyanlarını sunuyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada tarafların beyanları alınıyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Yangında 15 yaşındaki oğlu Eren Bağcı'yı kaybeden Rıza Eray Bağcı, söz verilmesi üzerine, sanıkların organize bir şekilde hareket ettiğini savunarak, bu sebeple sanıkların tamamının "olası kast"tan cezalandırılmasını talep etti.

Olayda eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, Ergül ailesini yıllardan beri tanıdığını, işlerin başında Emine Murtezaoğlu Ergül'ün olduğunu, Ergül'ün daha önce katıldığı programlardaki konuşmalarında bunu hep anlattığını söyledi.

Tüm finansı Emine Murtezaoğlu Ergül'ün yönettiğini öne süren Doğan, "Kızlarının da ne kadar yetkili olduğunu hepimiz biliriz. İnşallah adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Savcılık makamından evlerine gittiği zaman çocuklarını öperken gözlerinin önüne bizleri getirmesini istiyorum. Bizi karşılayan eşlerimiz, yavrularımız yok." ifadelerini kullandı.

Yangında kızı Seha Müge ve torunu Alya Turan'ı kaybeden Tufan Haluk Seyhun, Müge Turan’ın sadece kızları değil, yaşam sebepleri olduğunu dile getirerek, başka çocuklarının olmadığını, tüm sevgi ve umutlarını ona bağladıklarını anlattı.

Yaşadıkları acıyı anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Seyhun, "Bütün bunları biz hak etmedik. Onları bizden hunharca aldılar. Annesini ve yavrusunu kopardılar hayatımızdan." dedi.

Yangında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin, bu olay olduğundan beri her gün kendisini inanılmaz şekilde suçlu hissettiğini, evlatlarını koruyamamanın acısını çektiğini ifade etti.