Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybeden aileler, açıklamada bulundu.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasının üçüncü günü, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Yangında oğlu Mert, gelini ve 2 torununu kaybeden Uğurtan Doğan, duruşma salonunun önünde gazetecilere yaptığı açıklama, yakınlarının, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun okulda yaptığı "pazarlama etkinliği" nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.

Torunu Mavi Doğan'ın, Hacıbekiroğlu'nun oğluyla aynı sınıfta okuduğunu belirten Doğan, "Ceyda Hacıbekiroğlu, daha önceleri de etkinlikler düzenledi. Gelinimin telefonu yeni bulundu. Emanetten aldık ve açtırdık bir şekilde. Ekim ayında, yani bu katliamdan 4 ay önce yine okulda pazarlama etkinliğiyle bazı öğrencilerin ve velilerin de katıldığı bir organizasyon olmuş." diye konuştu.

Doğan, çok acı bir durum yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk savunmalarda yönetim kurulu üyeleri, 'Bizim hiçbir yetkimiz yok, sadece kağıt üzerinde.' gibi birtakım tutarsız savunmalara girdiler. Yakınlarımın bu cinayete kurban gitmelerinin nedeni, okulda yapılan pazarlama etkinliği. Alıyorsunuz okuldan çocukları götürüyorsunuz. Aynı katta oğlum, gelinim ve 2 torunum var ya kardeşim hiç mi sizden bir kişi yaralanmaz veya canını kaybetmez? Kaybolan 78 can, bizim canımız. 137 yaralı yine bizim canlarımız." - "Bunlar baştan sona kötüler" Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan da tutuklu sanıklar yönetim kurulu üyesi Elif Aras'ın ve genel müdür eşi Emir Aras'ın, karısının ve kızının kaldığı odanın karşısından çıkarak oteli terk ettiklerini, yakın arkadaş olmalarına rağmen onları uyandırmadıklarını söyledi. Doğan, olaydan sonra eşinin telefonunu açmaya cesaret edemediğini, bir süre sonra açabildiğini kaydetti.