        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybeden aileler, açıklamada bulundu.

        Giriş: 30.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:15
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı
        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybeden aileler, açıklamada bulundu.

        Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasının üçüncü günü, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

        Yangında oğlu Mert, gelini ve 2 torununu kaybeden Uğurtan Doğan, duruşma salonunun önünde gazetecilere yaptığı açıklama, yakınlarının, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun okulda yaptığı "pazarlama etkinliği" nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.

        Torunu Mavi Doğan'ın, Hacıbekiroğlu'nun oğluyla aynı sınıfta okuduğunu belirten Doğan, "Ceyda Hacıbekiroğlu, daha önceleri de etkinlikler düzenledi. Gelinimin telefonu yeni bulundu. Emanetten aldık ve açtırdık bir şekilde. Ekim ayında, yani bu katliamdan 4 ay önce yine okulda pazarlama etkinliğiyle bazı öğrencilerin ve velilerin de katıldığı bir organizasyon olmuş." diye konuştu.

        Doğan, çok acı bir durum yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Özellikle ilk savunmalarda yönetim kurulu üyeleri, 'Bizim hiçbir yetkimiz yok, sadece kağıt üzerinde.' gibi birtakım tutarsız savunmalara girdiler. Yakınlarımın bu cinayete kurban gitmelerinin nedeni, okulda yapılan pazarlama etkinliği. Alıyorsunuz okuldan çocukları götürüyorsunuz. Aynı katta oğlum, gelinim ve 2 torunum var ya kardeşim hiç mi sizden bir kişi yaralanmaz veya canını kaybetmez? Kaybolan 78 can, bizim canımız. 137 yaralı yine bizim canlarımız."

        - "Bunlar baştan sona kötüler"

        Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan da tutuklu sanıklar yönetim kurulu üyesi Elif Aras'ın ve genel müdür eşi Emir Aras'ın, karısının ve kızının kaldığı odanın karşısından çıkarak oteli terk ettiklerini, yakın arkadaş olmalarına rağmen onları uyandırmadıklarını söyledi.

        Doğan, olaydan sonra eşinin telefonunu açmaya cesaret edemediğini, bir süre sonra açabildiğini kaydetti.

        Telefonda, tutuklu sanık otelin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Murtazaoğlu Ergül'ün eşiyle samimi şekilde çekildiği fotoğrafları görünce şok olduğunu anlatan Doğan, "Sabah Emine Murtazaoğlu Ergül ile karşılaştım. 'Abla nerede Ceren ile Lalin?' demiştim. 'Hiç bilmiyorum Rıfat, kurtulanlar Doruk Kaya'da.' demişti. Resim çektirip sarmaş dolaş olduğu, akşam kahve içtiği insanı, arkadaşını sabaha kadar merak edip ben gelene kadar aramamış bile. Bir cevapsız arama yok. 'Neredesiniz, ne oldunuz, kurtuldunuz mu veya kalkın, uyanın.' Hiçbir şekilde uyandırmamış. Bunlar baştan sona ne yazık ki kötüler. Bilgisizlik, cahillik her şey bir yana ama kötülük içlerinde." ifadelerini kullandı.

        Adalete güvendiklerini vurgulayan Doğan, "Gereken kararın verileceğine inanıyoruz. Mahkeme başkanı ve heyetine güveniyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

