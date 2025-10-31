Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunma ve esasa ilişkin beyanında, "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok." dedi.

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım." diye konuştu.

Ergül, otelin LPG tesisatının denetiminin yapılmadığını, bu nedenle yangının büyüdüğünü öne sürdü. Kendilerini can ve mal güvenliği bakımından denetlemesi gereken kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savunan Ergül, "Eksiklik olduğu halde bana iletilmiyor. Yangından sonra birçok otel kapatıldı. Onların denetleme görevinde görmedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değildir. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım." diye konuştu. Ergül, yönetim kurulu başkanı olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Eşim, kızlarım ve torunlarım otele tatil amaçlı ve bayramlarda gelirlerdi. Eksiklikleri iddianameden öğrendim. Büyük çaplı olay olabileceğini asla düşünemedim. Bu olayı öngöremedim, öngörebilseydim misafirler, ailem ve çalışanların orada kalmasına izin vermezdim. Bu riskleri öngöremedim. 25 yıldır böyle bir olay yaşanmadığı için güvende hissettim. Çok çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin."