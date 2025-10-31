Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Gültekin açıklama yaptı:

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Gültekin açıklama yaptı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava." dedi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya verilen arada basın mensuplarına açıklama yapan Gültekin, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayacağını söyledi.

        Davanın seyrini değiştirecek iki husus konusunda talepte bulunduklarını belirten Gültekin, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün katıldığı bir programda iş yaşamına ilişkin konuşmasını içeren videonun salonda izletilmesini istediklerini kaydetti.

        Savcılığın, Ergül ve kızları şirketin yönetim kurulu üyeleri tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın "olası kastla öldürme" suçu yerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talebinde bulunduğunu hatırlatan Gültekin, "Bunun gibi yüzlerce röportajı var. 24 saat nasıl çalıştıkları ve işleri ayakta tuttuklarına ilişkin açıklamaları mevcut. Biz bu 30 saniyelik görüntüyü mahkemede izletmek istedik. Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava." diye konuştu.

        Gültekin, sanık vekillerine saatlerce söz hakkı veren mahkeme heyetinin 30 saniyelik görüntünün izlenmesine tahammül edemediğini savunarak, "Niye? Kamuoyunda infial oluşturacak diye. Kamuoyunda infial oluşturmadan, sessiz sedasız verilecek bir kararı biz kabul eder miyiz? Neticede biz adil bir karar istiyoruz." dedi.

        "Acelecilik ve yangından mal kaçırma anlayışıyla adil bir karar verilemeyeceği" görüşünü dile getiren Gültekin, "Emine (Murtezaoğlu Ergül) ve kızlarıyla ilgili, bu personelle ilgili 'olası kast'tan değil, başka bir şey çıkarsa, adalet yerini bulmazsa kıyamet kopar." dedi.

        Yangının ardından yürütülen adli süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ilişkin gelişmelere de değinen Gültekin, "Pazartesi günü bu konuyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunacağım ve taleplerimi yenileyeceğim. Bir aydır diğer meslektaşlarımın taleplerine cevap verilmemiş. Bu talepleri yenileyeceğim." diye konuştu.

        Verilecek kararın basit bir karar olmadığını vurgulayan Gültekin, kamuoyunun yakından takip ettiği davada adil bir sonucun çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (...
        Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi; 45 aile tahliye ed...
        Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi; 45 aile tahliye ed...
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması sürüyor
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması sürüyor
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (...
        Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (...
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor
        Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor