Bolu Valisi Aydın, Mengen'de temaslarda bulundu

Vali Abdulaziz Aydın, Mengen ilçesinde Değirmenyanı Camisi'nin açılışına katıldı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Köprübaşı köyü halkı ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu yapılan caminin açılış programında Kur'an- Kerim okundu.

Vali Aydın, burada, camilerin sadece ibadet yeri değil aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği alanlar olduğunu belirtti.

Camilerin gönülleri buluşturduğunu aktaran Aydın, "Camiler, manevi değerlerimizin yaşatıldığı müstesna yerlerdir. İnşallah bu güzel eser, köyümüzün manevi hayatına ışık tutacak. Rabbim bu mübarek mabedi, birlik, beraberlik ve huzurun daim olduğu bir gönül durağı kılsın." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından cami, dualarla ibadete açıldı.

Törene, Kaymakam Sercan Yıldız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, köy muhtarı Halit Akkaya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.