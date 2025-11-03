Habertürk
Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu Valisi Aydın, Mengen'de temaslarda bulundu

        Vali Abdulaziz Aydın, Mengen ilçesinde Değirmenyanı Camisi'nin açılışına katıldı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:49
        Bolu Valisi Aydın, Mengen'de temaslarda bulundu
        Vali Abdulaziz Aydın, Mengen ilçesinde Değirmenyanı Camisi'nin açılışına katıldı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Köprübaşı köyü halkı ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu yapılan caminin açılış programında Kur'an- Kerim okundu.

        Vali Aydın, burada, camilerin sadece ibadet yeri değil aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği alanlar olduğunu belirtti.

        Camilerin gönülleri buluşturduğunu aktaran Aydın, "Camiler, manevi değerlerimizin yaşatıldığı müstesna yerlerdir. İnşallah bu güzel eser, köyümüzün manevi hayatına ışık tutacak. Rabbim bu mübarek mabedi, birlik, beraberlik ve huzurun daim olduğu bir gönül durağı kılsın." şeklinde konuştu.

        Konuşmanın ardından cami, dualarla ibadete açıldı.

        Törene, Kaymakam Sercan Yıldız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Vural Turan, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, köy muhtarı Halit Akkaya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Aydın, Kıbrıs gazisi Lütfü Aydoğdu'yu ziyaret etti

        Vali Aydın ve beraberindeki heyet, Köprübaşı köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Lütfü Aydoğdu'yu ziyaret etti.

        Gaziyle sohbet eden Aydın, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

        - Aydın, Köprübaşı Barajı ve HES'te inceleme yaptı

        Vali Aydın, Köprübaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, tesisin, hem enerji üretimiyle hem de taşkın riskini azaltmasıyla bölge için önemli bir değer olduğunu kaydetti.

        Aydın, tesis çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

