        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukattan bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, haklarında soruşturma izni verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanması talebini içeren dilekçesini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

        Giriş: 03.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:37
        Bolu'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukattan bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, haklarında soruşturma izni verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanması talebini içeren dilekçesini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

        Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gültekin, Grand Kartal Otel yangınında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin birinci derecede sorumlu olduğunu savundu.

        Gültekin, yangına ilişkin davada sorumlulara çok ciddi cezalar verildiğini anımsatarak, "Olası kast kararı çıktı. Çocuklar için 34 müebbet, diğerleriyle ilgili de 24 yıl ceza verildi. Bu ne demektir? Eğer yargılama adil şekilde devam ederse, bu raporda kusurlu bulunan şahıslar hakkında da benzer cezalar verilecektir." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının kusur raporuna rağmen ilk etapta personel hakkında soruşturma izni vermediğine dikkati çeken Gültekin, "Daha sonra 3 personelle ilgili soruşturma izni verildi. Ancak Danıştay 1. Dairesi kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı 9 çalışanı hakkında soruşturma izni çıktı. Yani Danıştay, ‘Bu kişiler kusurludur, soruşturma izni veriyorum.’ dedi." ifadelerini kullandı.

        - "Bakanlık önünde eylem yapabiliriz"

        Gültekin, bağımsız mahkemelerin bu kişilerin yargılanmasını istediğini belirterek, "Bu kişileri mahkeme önüne getirecek savcılık makamıdır. Bizim talebimiz nettir. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığında üst düzey görevde bulunan bir bakan yardımcısı hariç tüm personel hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bu nedenle tüm personelin ivedilikle savcılık tarafından ifadelerinin alınmasını, gözaltına alınarak tutuklanmalarını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile ilgili de bazı meslektaşlarının Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğuna değinen Gültekin, kendilerinin de savcıyla görüşerek dilekçelerini sunduklarını belirtti.

        Gültekin, soruşturma izni verilen kişiler hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğunu savunarak, "Bu kişilerin delil karartma ihtimalleri vardır. Ayrıca bu şüpheliler halen Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapmaktadır, bu nedenle görevlerinden el çektirilmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

        Duruşmayla ilgili olarak savcıyla görüştüğünü anlatan Gültekin, "Savcı bana, ‘Vicdanları rahatlatacak, adaleti tesis edecek bir karar verilecek. Soruşturma sürecek ve adalet yerini bulacak.’ dedi. Bu beyan beni çok rahatlattı. Savcının bu sözlerine güveniyorum." dedi.

        Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin görevlerinde kalmaya devam etmeleri halinde protesto başlatacaklarını söyleyerek, "Birkaç gün içerisinde, muhtemelen tüm aile yakınlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının kapısına dayanıp önünde bekleyeceğiz. Kamuoyu ciddi bir eylem başlattığımızı görecek." diye konuştu.

        - "Kartalkaya asla ve asla Soma olmayacak"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeliyle ilgili ise İdare Mahkemesi'nin dosyayı yeniden araştırılması için geri gönderdiğini anlatan Gültekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Onlarla ilgili soruşturma sürüyor. Eski valilerle ilgili de şu an soruşturmalar devam ediyor. Hepsinin takipçisi olacağız. Bizim tek isteğimiz var, evlatlarımızı kaybettik, başka evlatlar gitmesin. Bu olay toplumsal bir arınmaya vesile olsun. Artık herkes bilsin ki bu ülkede kim suç işlerse, devlet yakasına yapışacak ve gerekli cezayı verecektir. Hiç kimse bu tür olaylardan kurtulamayacak. Bunu herkes bilsin. Kartalkaya asla ve asla Soma gibi olmayacak. Bu olayların üstü örtülmeyecek."

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında Yüksel Gültekin'in çocukları Enes, Bilal, Rümeysa, gelini Sena ile torunları Yusuf Sinanettin, Muhammet Selim, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner'in aralarında bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

