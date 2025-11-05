Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen ormanlarında sonbahar renkliliği yaşanıyor

        Bolu'nun Mengen ilçesindeki ormanlık alanlara hakim olan yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin tonları görsel şölen sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen ormanlarında sonbahar renkliliği yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesindeki ormanlık alanlara hakim olan yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin tonları görsel şölen sunuyor.

        İlçede yüksek kesimlerde bulunan ormanlardaki meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yaprakları güz mevsiminin renklerine büründü.

        Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, araç sürüş ve yürüyüş güzergahında yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarının oluşturduğu ahenk eşliğinde vakit geçirebiliyor.

        Bu arada, Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye hakim olan sonbahar renklerinin havadan görünümü paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Bolu Mengen'de sonbahar güzelliği
        Bolu Mengen'de sonbahar güzelliği
        8 yıllık çalışma ile giyilebilir kanamayı azaltan özel kumaş geliştirdi
        8 yıllık çalışma ile giyilebilir kanamayı azaltan özel kumaş geliştirdi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Cezaevinde babasının öldüresiye dövdüğü kızın durumu iyiye gidiyor
        Cezaevinde babasının öldüresiye dövdüğü kızın durumu iyiye gidiyor
        Bolu'da 18 köy ve 4 mahallede şap karantinası
        Bolu'da 18 köy ve 4 mahallede şap karantinası
        Bolu'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukattan bakanlık yetkililer...
        Bolu'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukattan bakanlık yetkililer...