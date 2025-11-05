Mengen ormanlarında sonbahar renkliliği yaşanıyor

Bolu'nun Mengen ilçesindeki ormanlık alanlara hakim olan yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin tonları görsel şölen sunuyor.

İlçede yüksek kesimlerde bulunan ormanlardaki meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yaprakları güz mevsiminin renklerine büründü.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, araç sürüş ve yürüyüş güzergahında yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarının oluşturduğu ahenk eşliğinde vakit geçirebiliyor.

Bu arada, Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye hakim olan sonbahar renklerinin havadan görünümü paylaşıldı.