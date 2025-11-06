Bolu'dan kısa kısa

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda tanıtım standı kuran görevliler, öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışma ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

"Narko-Gençlik" projesi kapsamında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, bilgilendirme yaptı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (TUBİM) faaliyetleri kapsamında okul ziyareti yaptı.

Öğrencilerin usta aşçılarla hazırladıkları yemeklerin tadımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğe, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp da katıldı.

Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, aşçıların katılımıyla söyleşi ve atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.