Bolu'da 44 kadınına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildi

Bolu'da, "Aile Yılı" kapsamında orman köylerinde yaşayan 44 kadınına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında bölge müdürlüğünce orman köylülerine ORKÖY mikro kredi desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 2025'de mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 kadına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildiği ifade edildi.

Bir kadına yüzde 50'si hibe, 43 kadına ise yüzde 20'si hibe olarak mikro krediler verildiği aktarılan açıklamada, hibe alan köylülerin, süt soğutma tankı, köy tavuğu yumurta üretimi ve dikiş nakış projelerinden faydalandığı da kaydedildi.