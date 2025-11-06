Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da 44 kadınına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:00
        
        

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında bölge müdürlüğünce orman köylülerine ORKÖY mikro kredi desteklerinin devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, 2025'de mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 kadına 2 milyon lira hibe destekli kredi verildiği ifade edildi.

        Bir kadına yüzde 50'si hibe, 43 kadına ise yüzde 20'si hibe olarak mikro krediler verildiği aktarılan açıklamada, hibe alan köylülerin, süt soğutma tankı, köy tavuğu yumurta üretimi ve dikiş nakış projelerinden faydalandığı da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

