        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı

        Bolu'da Seben Taşlıyayla Göleti'ne kaçak avcıların bıraktığı 5 bin metre uzunluğundaki ağdaki 500 balık kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:03
        Bolu'da Seben Taşlıyayla Göleti'ne kaçak avcıların bıraktığı 5 bin metre uzunluğundaki ağdaki 500 balık kurtarıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, su ürünleri avcılığına ilişkin kontrol ve denetim çalışmaları kapsamında Seben Taşlıyayla Göleti'nde çalışma gerçekleştirdi.

        Bölgede 2 gün boyunca yapılan çalışmalarda, gölete yasadışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 bin metre uzunluğunda misina ağ toplandı.

        Denetimler sırasında ağlardan kurtarılan 500 balığın 300'ü yeniden gölete salındı, 200'ü anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

