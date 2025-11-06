Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı

Denetimler sırasında ağlardan kurtarılan 500 balığın 300'ü yeniden gölete salındı, 200'ü anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.

Bölgede 2 gün boyunca yapılan çalışmalarda, gölete yasadışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 bin metre uzunluğunda misina ağ toplandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, su ürünleri avcılığına ilişkin kontrol ve denetim çalışmaları kapsamında Seben Taşlıyayla Göleti'nde çalışma gerçekleştirdi.

