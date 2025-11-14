Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:27 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:27
        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mudurnu-Taşkesti kara yolunda M.Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon, karşı yönde ilerleyen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki A.B. (70) yaralandı. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücü Zeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

