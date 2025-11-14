Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan sürücü Zeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki A.B. (70) yaralandı. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

