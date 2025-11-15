Habertürk
        Bolu'da kafası kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı

        Bolu'da kafası kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde kafası kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:44
        Bolu'da kafası kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı
        Bolu'nun Göynük ilçesinde kafası kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı.

        Köstek köyü Kozcağız Mahallesi'nde Osman Esen'e ait kedinin kafası kavanoza sıkıştı.

        Evinde dolaşırken kedisinin başının kavanoz içinde olduğunu fark eden Esen, hayvanı yakalayarak kontrol etti.

        Kedinin başı ve bir kulağının sıkıştığını gören Esen, kavanozu dikkatlice çıkararak, kediyi zarar vermeden kurtardı.

        Esen, evinde 4 kedi, 4 köpek ve keçiler beslediğini belirterek, olayda kedinin herhangi bir şekilde yaralanmadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

