Bolu'da uzmanı mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

Bolu'da uzmanı mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım 2024-19 Kasım 2025 tarihlerinde "mantar yemenin toksik etkisi" nedeniyle kent genelinde yaklaşık 150 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu, bunlardan 50'sinin yatarak tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Yakup Kale, özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerden toplanan mantarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Kale, mantar zehirlenmelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, "Zehirli mantar tüketimi sonrası mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı ağır vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği riski de oluşuyor." ifadesini kullandı.

Zehirlenme şüphesi bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini aktaran Kale, şunları kaydetti:

"Tanımadığınız mantarları asla tüketmeyin. Mantar toplarken deneyimli kişilerden veya güvenilir kaynaklardan bilgi alın. Toplanan mantarları iyice temizleyin ve mümkünse bir uzmana gösterin. Mantar tüketimi sonrası ani bulantı, kusma veya karın ağrısı gibi belirtiler olduğunda gecikmeden acile başvurun."