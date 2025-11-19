Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İsmail K. idaresindeki 54 FV 649 plakalı odun yüklü traktör, Örencik köyü mevkisinde ​​​​​​​virajı alamayarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Bolu'da traktör, tarlaya savruldu; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Bolu'da traktör, tarlaya savruldu; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Bolu'da su kesintisine yol açan alt yapı sorunu düzeltiliyor
        Bolu'da su kesintisine yol açan alt yapı sorunu düzeltiliyor
        Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Trampolinde dünya ikincisi Tuba Bade, okulunda çiçeklerle karşılandı
        Trampolinde dünya ikincisi Tuba Bade, okulunda çiçeklerle karşılandı
        Bolu'da cezaevlerinden 172 şikayet geldi: TBMM heyeti yerinde denetlendi
        Bolu'da cezaevlerinden 172 şikayet geldi: TBMM heyeti yerinde denetlendi
        Bolu'da topladığı mantarları yiyen bir kişi zehirlendi
        Bolu'da topladığı mantarları yiyen bir kişi zehirlendi