Bolu'da dron destekli trafik uygulaması yapıldı

Uygun kask kullanmayan, eldiven takmayan ve gerekli koruyucu ekipmanları bulunmayan motosiklet sürücülerine de trafik cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet, elektrikli bisiklet ve 3 tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüleri de uygulama noktasında durdurularak "koruyucu eldiven" zorunluluğunu kapsayan yönetmelik ile doğru ekipman kullanımı konusunda denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde ihbarlı dron denetimi faaliyeti yaptı.

