Bolu'da dron destekli trafik uygulaması yapıldı
Bolu'da dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde ihbarlı dron denetimi faaliyeti yaptı.
Denetimde, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, yaya geçitlerinde yol vermeme gibi kural ihlalleri dronla tespit edilerek trafik ekiplerine bildirildi.
İhlal yapan sürücülere, ekiplerce kontrol noktasında durdurularak uygulama hakkında bilgilendirildikten sonra ilgili maddelerden trafik cezası uygulandı.
Ayrıca motosiklet, elektrikli bisiklet ve 3 tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüleri de uygulama noktasında durdurularak "koruyucu eldiven" zorunluluğunu kapsayan yönetmelik ile doğru ekipman kullanımı konusunda denetlendi.
Uygun kask kullanmayan, eldiven takmayan ve gerekli koruyucu ekipmanları bulunmayan motosiklet sürücülerine de trafik cezası uygulandı.
