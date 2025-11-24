Habertürk
Habertürk
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:33
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Gece başlayan sağanak bölgede aralıklarla devam ediyor.

        Kara yolunun Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler güzergahta yavaş ve dikkatli seyretti.

        Bu arada, kent merkezinde de sağanak aralıklarla etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

