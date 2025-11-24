Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan sağanak bölgede aralıklarla devam ediyor.

Kara yolunun Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler güzergahta yavaş ve dikkatli seyretti.

Bu arada, kent merkezinde de sağanak aralıklarla etkili oluyor.