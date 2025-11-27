Bolu'dan kısa kısa
Bolu'nun Mengen ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında yapılan denetimde 4 sürücüye 28 bin 656 ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Zonguldak-Ankara kara yolunun Mengen kesiminde kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda durdurulan araçların kış lastiği takıp takmadığı denetlendi.
Kontrollerde, kış lastiği takmadığı belirlenen 4 araç sürücüsüne toplam 28 bin 656 lira idari para cezası kesildi.
- Evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Örencik köyünde A.S'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.
Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.
