Bolu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
Bolu'da bir vatandaşı telefonla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bolu'da bir vatandaşı telefonla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 140 bin dolar dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, U.A. ve C.E. ile yaşı 18'den küçük olan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden U.A. ile 18 yaşından küçük olan B.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.