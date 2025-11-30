Habertürk
        Bolu Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 07:58 Güncelleme: 30.11.2025 - 07:58
        D-100 kara yolunun Bolu kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı
        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

        Kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeki Y.A.D'nin kullandığı 34 ER 8097 plakalı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Çaydurt mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları kapsamında, trafik ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

        Kimyasal madde püskürtülerek yapılan müdahalenin yetersiz kalması üzerine olay yerine iş makinesi talep edildi.

        İş makinesinin tır üzerindeki tekstil malzemelerini yola sermesinin ardından, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, tır ve tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

